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Жители Свердловской области не могут забронировать парковку в Кольцово в интернете

Жители Свердловской области не могут забронировать парковку в Кольцово в интернете

22 апреля 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
В аэропорту перестала работать онлайн-система долгосрочного бронирования парковочных мест с 19 апреля 2024 года.

На данной парковке сейчас проводится обновление терминалов и программного обеспечения. В связи с этим онлайн-бронирование на некоторое время недоступно, рассказали Е1 в аэропорту Кольцово.

При этом на парковку доступ есть в формате «живой» очереди. Желающие забронировать места могут оплачивать услуги как за наличные деньги, так и с помощью безналичной оплаты. Онлайн-бронирование планируют возобновить в мае 2024 года.

Напомним, 19 апреля 2024 года в аэропорту Кольцово были задержаны два вылета в Москву. Вылеты перенесли в связи с плохой погодой.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Кольцово#Парковка#Онлайн#Аэропорт#Наличные#Программное обеспечение#Терминалы#Екатеринбург#Система бронирования#Безналичная оплата
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