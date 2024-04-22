Жители Свердловской области не могут забронировать парковку в Кольцово в интернете

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
На данной парковке сейчас проводится обновление терминалов и программного обеспечения. В связи с этим онлайн-бронирование на некоторое время недоступно, рассказали Е1 в аэропорту Кольцово.
При этом на парковку доступ есть в формате «живой» очереди. Желающие забронировать места могут оплачивать услуги как за наличные деньги, так и с помощью безналичной оплаты. Онлайн-бронирование планируют возобновить в мае 2024 года.
Напомним, 19 апреля 2024 года в аэропорту Кольцово были задержаны два вылета в Москву. Вылеты перенесли в связи с плохой погодой.