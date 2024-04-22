Жительнице Нижнего Тагила защемило руку дверью трамвая

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Это произошло 22 апреля в трамвае №12, рассказала очевидица события в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
ЧП случилось примерно в 14:55 на одной из остановок. Трамвай остановился и одна из пассажирок решила помочь бабушке выйти из транспортного средства. В тоже время водитель трамвая не убедилась в том, что все зашли, и закрыла двери. Женщине зажало руку.
Пострадавшая стала кричать просьбы срочно передать водителю, что нужно открыть двери. На что кондуктор сказала «Ну, водитель, наверное, видит, когда ей закрывать».
Ранее сообщалось, что женщина в Рефтинском сбежала из психбольницы и угрожала ножом кондуктору автобуса.