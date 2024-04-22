Жительнице Нижнего Тагила защемило руку дверью трамвая

ЧП случилось примерно в 14:55 на одной из остановок. Трамвай остановился и одна из пассажирок решила помочь бабушке выйти из транспортного средства. В тоже время водитель трамвая не убедилась в том, что все зашли, и закрыла двери. Женщине зажало руку.