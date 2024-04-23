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15-летний мотоциклист в поселке под Белоярским наехал на металлический трос и погиб

15-летний мотоциклист в поселке под Белоярским наехал на металлический трос и погиб

23 апреля 2024, 06:14
Фото: ГИБДД по Свердловской области
15-летний подросток на мотоцикле наехал на металлический трос в поселке Совхозный под Белоярским и погиб. Происшествие случилось 22 апреля 2024 года.

Юноша, заезжая на частную территорию, не обратил внимания, что между деревьями натянули трос и наехал. В результате случившейся аварии школьник погиб, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

С ним ехала 14-летняя пассажирка. Девочку отвезли в медучреждение с ампутацией пальцев рук. Известно, что водитель был в мотошлеме и куртке. Пассажирка защитной экипировкой не пользовалась.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Данный транспорт подростку в качестве подарка преподнесла бабушка месяц назад, поскольку он хотел увлекаться мотоспортом. При этом ездить ему можно было только на специальной территории. Прав на вождение мотоцикла у него не было.

Напомним, в Нижнем Тагиле 12-летняя девочка, ехавшая на велосипеде, врезалась в автомобиль.

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