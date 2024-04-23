15-летний мотоциклист в поселке под Белоярским наехал на металлический трос и погиб

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Юноша, заезжая на частную территорию, не обратил внимания, что между деревьями натянули трос и наехал. В результате случившейся аварии школьник погиб, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
С ним ехала 14-летняя пассажирка. Девочку отвезли в медучреждение с ампутацией пальцев рук. Известно, что водитель был в мотошлеме и куртке. Пассажирка защитной экипировкой не пользовалась.
Данный транспорт подростку в качестве подарка преподнесла бабушка месяц назад, поскольку он хотел увлекаться мотоспортом. При этом ездить ему можно было только на специальной территории. Прав на вождение мотоцикла у него не было.
Напомним, в Нижнем Тагиле 12-летняя девочка, ехавшая на велосипеде, врезалась в автомобиль.