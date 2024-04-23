260 тысяч человек не могут улететь заграницу в Свердловской области

Региональные приставы взыскали c граждан с начала года свыше 600 миллионов. Заграницу не могут выехал 8,5 тысячи жителей Первоуральска, 1,8 тысячи людей из Каменска-Уральского, 4 тысячи горожан из Краснотурьинска и 35 тысяч тагильчан.



В связи с этим жителей предупреждают, что перед планированием отпуска следует убедиться в отсутствии задолженностей. Проверить их можно на госуслугах, на сайте ФССП.