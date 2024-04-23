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260 тысяч должников не могут улететь за границу в Свердловской области

260 тысяч человек не могут улететь заграницу в Свердловской области

23 апреля 2024, 08:52
Фото: 1MI

260 тысяч должников не могут улететь за границу в Свердловской области

Свыше 260 тысяч человек потеряли право выезда заграницу из-за долговых обязательств.

Региональные приставы взыскали c граждан с начала года свыше 600 миллионов. Заграницу не могут выехал 8,5 тысячи жителей Первоуральска, 1,8 тысячи людей из Каменска-Уральского, 4 тысячи горожан из Краснотурьинска и 35 тысяч тагильчан.

В связи с этим жителей предупреждают, что перед планированием отпуска следует убедиться в отсутствии задолженностей. Проверить их можно на госуслугах, на сайте ФССП.

Ранее сообщалось, что посетитель Свердловского облсуда оказался алиментщиком в розыске.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Первоуральск#Каменск-Уральский#Свердловская область#Краснотурьинск#Задолженность#Госуслуги#ФССП#Екатеринбург#Тагил#Полеты
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