«Аэрофлот» сообщил о масштабной распродаже билетов

Posted Вчера, 07:14
Published Вчера, 07:14
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В рамках этой акции путешественники из России смогут приобрести билеты со скидкой в период с 23 по 25 апреля и использовать их для полетов с 25 апреля по 31 мая. Скидки распространяются на прямые рейсы внутри страны (за исключением направлений с особыми тарифами), а также на прямые рейсы между российскими и зарубежными городами, передает pravda.ru.
Ранее в апреле авиакомпания «Победа», популярный российский лоукостер, также провела распродажу билетов со скидкой 15 процентов, которая была доступна на все направления компании.