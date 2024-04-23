«Аэрофлот» сообщил о масштабной распродаже билетов

В рамках этой акции путешественники из России смогут приобрести билеты со скидкой в период с 23 по 25 апреля и использовать их для полетов с 25 апреля по 31 мая. Скидки распространяются на прямые рейсы внутри страны (за исключением направлений с особыми тарифами), а также на прямые рейсы между российскими и зарубежными городами, передает pravda.ru.