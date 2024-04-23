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Posted Вчера, 07:14

Published Вчера, 07:14

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

«Аэрофлот» сообщил о масштабной распродаже билетов

23 апреля 2024, 07:14
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о проведении большой распродажи билетов с выгодными скидками до 50 процентов.

В рамках этой акции путешественники из России смогут приобрести билеты со скидкой в период с 23 по 25 апреля и использовать их для полетов с 25 апреля по 31 мая. Скидки распространяются на прямые рейсы внутри страны (за исключением направлений с особыми тарифами), а также на прямые рейсы между российскими и зарубежными городами, передает pravda.ru.

Ранее в апреле авиакомпания «Победа», популярный российский лоукостер, также провела распродажу билетов со скидкой 15 процентов, которая была доступна на все направления компании.

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