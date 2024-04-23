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Байкер без прав влетел на скорости в иномарку в селе Свердловской области

Байкер без прав влетел на скорости в иномарку в селе Свердловской области

23 апреля 2024, 07:43
Фото: ГИБДД Свердловской области
В селе Косулино в Белоярском городском округе мотоциклист разогнался и влетел в иномарку. Пострадал сам байкер.

ЧП случилось на 5 км трассы станция Глубокое-поселок Бобровский, сообщили в ГИБДД. Мотоциклисту 47 лет. На встречной полосе он врезался в иномарку Mazda, ею управлял 33-летний мужчина.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Байкер получил различные травмы. Он в больнице. Мотоциклом он управлял без прав. Купил транспортное средство мужчина несколько дней назад. Сожительница байкера рассказала, что в аварию он попал менее чем через час после того, как сел за руль.

Байкер не имел водительского удостоверения. Сожительница пострадавшего пояснила, что около девяти часов вечера он уехал из дома, а менее чем через час попал в ДТП. Водитель иномарки не пострадал.

Напомним, что 22 апреля 15-летний мотоциклист в поселке под Белоярским наехал на металлический трос и погиб.

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