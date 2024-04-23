«Бессмертный полк» в Екатеринбурге пройдет онлайн

Теперь же было принято решение, что акция будет, но в дистанционном формате. По словам замгубернатора Свердловской области, решение о непроведении полка в очном режиме приняли многие российские регионы. Так как акция полюбилась россиянам, организаторы нашли возможность провести ее онлайн.