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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:30

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге пройдет онлайн

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге пройдет онлайн

23 апреля 2024, 07:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге акция «Бессмертный полк» пройдет только в формате онлайн. Ранее организаторы акции заявляли о невозможности проведения полка в привычном формате из-за соображений безопасности.

Теперь же было принято решение, что акция будет, но в дистанционном формате. По словам замгубернатора Свердловской области, решение о непроведении полка в очном режиме приняли многие российские регионы. Так как акция полюбилась россиянам, организаторы нашли возможность провести ее онлайн.

Напомним, что парад Победы состоится в привычном формате. На мероприятии в усиленном режиме будут дежурить силовики. В Екатеринбурге в параде будут задействованы порядка двух тысяч человек и 45 единиц техники.

«Бессмертный полк» отменен в Свердловской области
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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Безопасность#Акция#Бессмертный полк#Екатеринбург#Организаторы#Замгубернатор
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