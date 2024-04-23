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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Бетонная стена рухнула и раздавила автомобиль в Березовском

Бетонная стена рухнула и раздавила автомобиль в Березовском

23 апреля 2024, 10:56
Фото: Е1
В Березовском обрушилась бетонная опора и раздавила автомобиль, который был припаркован более года назад. Происшествие случилось ночью 23 апреля 2024 года.

Стена придерживала грунт на склоне. Обрушение ей грозило на протяжении нескольких лет из-за давления грунта. Местные жители обратили внимание на проблему еще в 2017 году, однако существенных действий управляющая компания не предприняла, пишет Е1.

Фото: Е1

Последние несколько лет коммунальщики огораживали проезд и проход рядом со стеной, чтобы защитить жителей в случае обрушения. Также жилищная инспекция предписывала организации устранить нарушения, однако реакции на предписание не было.

Напомним, 11 апреля 2024 года в Ирбите 11-летнего мальчика насмерть раздавило бетонной плитой на недостроенном объекте. Ребенок гулял вместе с друзьями.

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