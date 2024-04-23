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Больше суток в Екатеринбурге разыскивается 12-летняя девочка

Больше суток в Екатеринбурге разыскивается 12-летняя девочка

23 апреля 2024, 13:44
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге больше суток правоохранители ищут 12-летнюю школьницу. Карина Каримова ушла в школу утром 22 апреля и до сих пор не вернулась.

Рост девочки составляет 152 см, она худощавая, у Карины светлые волосы и карие глаза. На ней была надета черная толстовка, штаны, черно-белые кеды, а также сумка-шоппер. Из дома она никогда не сбегала.

Полиция просит всех тех, кто знает что-то о местоположении Карины, срочно позвонить по номерам: +7 (343)356-42-14, либо 02 (102), отметили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Сысерти разыскивается худощавая девочка-подросток.

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