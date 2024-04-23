Чиновники в Курганской области решили, что затопленные дома пригодны для проживания

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Чиновники, организовав комиссию, приехали в места затопления, чтобы дать оценку масштабам случившегося ЧП. В домах полностью затоплены подвальные помещения, отсутствуют электроэнергия, газ и теплоснабжение.
Кроме того, на стенах образовывается плесень, а на улице все еще немалый уровень воды. Однако власти решили, что дома, пришедшие в аварийное состояние из-за потопа, пригодны для проживания. В связи с этим выплат по 10 тысяч рублей не будет.
Напомним, 9 апреля 2024 года в Курганской области начался потоп из-за превышения уровня воды в реке Тобол. Местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения.