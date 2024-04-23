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Под Невьянском ищут поджигателей, спаливших траву на большой площади

Чуть не спалили село: в Невьянском округе ищут поджигателей сухой травы

23 апреля 2024, 10:15
Фото: 1MI

Под Невьянском ищут поджигателей, спаливших траву на большой площади

Крупный пожар произошел недалеко от села Киприно в Невьянском округе. Сухая трава вспыхнула на площади 1,4 га.

Пожар возник в понедельник, 22 апреля, недалеко от населенного пункта Киприно, сообщили в региональном управлении МЧС.

Огнеборцам удалось быстро локализовать пожар и не допустить его перехода на жилые постройки. Общая площадь пожара составила более 1,4 га.

Поджигателей, которые устроили «огненный ад», ищет полиция. Спасатели напоминают, что в период действия особого противопожарного режима разводить огонь на открытой местности строго запрещено. Нарушителям грозят крупные штрафы, вплоть до уголовной ответственности при наступлении серьезных последствий.

В Нижнем Тагиле с населением работают противопожарные патрули, которые объяснят правила безопасного поведения.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Полиция#Поджог#Невьянск#Невьянский район#Сухая трава#Природный пожар#18+#Екатеринбург#МЧС
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