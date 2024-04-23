Чуть не спалили село: в Невьянском округе ищут поджигателей сухой травы

Поджигателей, которые устроили «огненный ад», ищет полиция. Спасатели напоминают, что в период действия особого противопожарного режима разводить огонь на открытой местности строго запрещено. Нарушителям грозят крупные штрафы, вплоть до уголовной ответственности при наступлении серьезных последствий.