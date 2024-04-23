Чуть не спалили село: в Невьянском округе ищут поджигателей сухой травы

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
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Updated Сегодня, 10:17
Пожар возник в понедельник, 22 апреля, недалеко от населенного пункта Киприно, сообщили в региональном управлении МЧС.
Огнеборцам удалось быстро локализовать пожар и не допустить его перехода на жилые постройки. Общая площадь пожара составила более 1,4 га.
Поджигателей, которые устроили «огненный ад», ищет полиция. Спасатели напоминают, что в период действия особого противопожарного режима разводить огонь на открытой местности строго запрещено. Нарушителям грозят крупные штрафы, вплоть до уголовной ответственности при наступлении серьезных последствий.
В Нижнем Тагиле с населением работают противопожарные патрули, которые объяснят правила безопасного поведения.