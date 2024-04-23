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Экодом «Народный» привез «Защитников Земли» в Нижнюю Туру

Экодом «Народный» привез «Защитников Земли» в Нижнюю Туру

23 апреля 2024, 06:24
Фото: «Рифей»
Педагоги Нижней Туры пригласили команду экодома «Народный» из Нижнего Тагила провести выездные занятия для школьников и воспитанников детский садов города. Первыми участниками игрового проекта «Защитники Земли» стали ребята из поселка Ис.

Дошколята из детского сада «Елочка» на практике изучили правила раздельного сбора мусора и познакомились с образцами продукции, производимой из вторичного сырья. Ученики муниципальной гимназии также узнали коды переработки, которыми маркируются разные виды материалов. Специальные знаки помогают понять, из чего изготовлены предметы, и упрощают процедуру их сортировки перед отправкой на переработку с целью последующего использования.

Мы с удовольствием принимаем приглашения от образовательных учреждений севера Свердловской области на проведение игровых экологических занятий. В Нижней Туре прорабатываем возможность проведения осенних городских экологических соревнований — такой интересный формат мы впервые запустили в прошлом году в Нижнем Тагиле и есть мысли расширить географию проекта, — поделилась информацией руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

Кроме ребят из Нижней Туры совсем недавно к проекту «Защитники Земли» присоединились более ста учеников Валериановской школы и воспитанников дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» из Качканара.

Фото: «Рифей»

Напомним, проект «Защитники Земли» — это цикл игровых занятий — от экологических уроков до квестов, разработанных региональным оператором. Только за прошлое лето в изучение экологии родного края вовлеклись более 2,5 тысяч свердловчан. Подать заявки на проведение мероприятий в образовательных учреждениях Свердловской области можно через официальный паблик компании.

Экоигры для детей и взрослых помогут сохранить природу Свердловской области
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Школьники#Педагоги#Народный#Качканар#Воспитанники#Нижняя Тура#Сортировка#Переработка#Образовательные учреждения#Материалы#Экодом#Детский сад#Свердловчане
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