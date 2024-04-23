Экодом «Народный» привез «Защитников Земли» в Нижнюю Туру

Дошколята из детского сада «Елочка» на практике изучили правила раздельного сбора мусора и познакомились с образцами продукции, производимой из вторичного сырья. Ученики муниципальной гимназии также узнали коды переработки, которыми маркируются разные виды материалов. Специальные знаки помогают понять, из чего изготовлены предметы, и упрощают процедуру их сортировки перед отправкой на переработку с целью последующего использования.