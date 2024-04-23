Экодом «Народный» привез «Защитников Земли» в Нижнюю Туру

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Дошколята из детского сада «Елочка» на практике изучили правила раздельного сбора мусора и познакомились с образцами продукции, производимой из вторичного сырья. Ученики муниципальной гимназии также узнали коды переработки, которыми маркируются разные виды материалов. Специальные знаки помогают понять, из чего изготовлены предметы, и упрощают процедуру их сортировки перед отправкой на переработку с целью последующего использования.
Мы с удовольствием принимаем приглашения от образовательных учреждений севера Свердловской области на проведение игровых экологических занятий. В Нижней Туре прорабатываем возможность проведения осенних городских экологических соревнований — такой интересный формат мы впервые запустили в прошлом году в Нижнем Тагиле и есть мысли расширить географию проекта, — поделилась информацией руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Кроме ребят из Нижней Туры совсем недавно к проекту «Защитники Земли» присоединились более ста учеников Валериановской школы и воспитанников дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» из Качканара.
Напомним, проект «Защитники Земли» — это цикл игровых занятий — от экологических уроков до квестов, разработанных региональным оператором. Только за прошлое лето в изучение экологии родного края вовлеклись более 2,5 тысяч свердловчан. Подать заявки на проведение мероприятий в образовательных учреждениях Свердловской области можно через официальный паблик компании.