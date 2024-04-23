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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

Газовая колонка и кабина бензовоза загорелись в Ирбите

Газовая колонка и кабина бензовоза загорелись в Ирбите

23 апреля 2024, 05:53
Фото: МЧС по Свердловской области
В Ирбите произошел пожар на газовой заправке на Пролетарской улице. Огонь вспыхнул 23 апреля 2024 года.

К месту происшествия приехали 12 сотрудников пожарной службы. Вскоре огонь был локализован, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В ближайшее время открытое горение ликвидировали. После этого специалисты стали проводить проливку, а также разбирать поврежденные конструкции. Известно, что в пожаре пострадал один человек.

Фото: МЧС по Свердловской области

Подробности о том, из-за чего вспыхнул пожар, в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные в нескольких районах города подожгли сухую траву.

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