Газовая колонка и кабина бензовоза загорелись в Ирбите

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
К месту происшествия приехали 12 сотрудников пожарной службы. Вскоре огонь был локализован, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В ближайшее время открытое горение ликвидировали. После этого специалисты стали проводить проливку, а также разбирать поврежденные конструкции. Известно, что в пожаре пострадал один человек.
Подробности о том, из-за чего вспыхнул пожар, в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные в нескольких районах города подожгли сухую траву.