tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Глава поселка в Свердловской области ушел добровольцем на СВО

Глава поселка в Свердловской области ушел добровольцем на СВО

23 апреля 2024, 06:41
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Сайгида Билалова
Глава поселка Нейво-Шайтанский под Алапаевском Александр Шаньгин отправился на СВО в качестве добровольца. Ему 53 года.

Об этом рассказал советник губернатора Сайгид Билалов. Он назвал Александра Шаньгина настоящим патриотом, который как никто другой знает понятия слов долг и честь. Отмечается, что чиновник является офицером в отставке.

Известно, что Шаньгин отправляется в Казань 23 апреля, там находится пункт распределения, пишет ЕАН. В июле у Александра Шаньгина будет день рождения — ему исполнится 54 года. Его младшему ребенку недавно исполнилось три месяца.

Напомним, что в конце марта рэпер Vacio из уральской столицы отправился служить в армию. Близкие не хотели его отпускать, но молодой человек решился на этот поступок.

Депутат гордумы Екатеринбурга отправляется разведчиком на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Сыну бывшего мэра Алапаевска удалили глаз после того, как он побывал на СВОСерьезная травма глаза. Экс-мэр Алапаевска рассказал о ранении сына на СВОСын главы Алапаевска уехал на спецоперацию после ранения
#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Патриотизм#Сайгид Билалов#Казань#Офицер#Екатеринбург#Доброволец#СВО#Боец СВО#Александр Шаньгин
Подпишитесь
Разбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры
Сегодня, 03:00
В городе НМУ: ЕДДС Нижнего Тагила приняла заявку на запах выбросов со второго раза
Вчера, 14:21
Итоги недели: сероводород, пожары в Верхней Салде и мертвая рыба
Вчера, 09:55
На улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМ
Вчера, 14:28
Магнитные бури снова вернутся в Нижний Тагил в конце апреля
Вчера, 12:56
В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий
Вчера, 08:54
"