Глава поселка в Свердловской области ушел добровольцем на СВО

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Об этом рассказал советник губернатора Сайгид Билалов. Он назвал Александра Шаньгина настоящим патриотом, который как никто другой знает понятия слов долг и честь. Отмечается, что чиновник является офицером в отставке.
Известно, что Шаньгин отправляется в Казань 23 апреля, там находится пункт распределения, пишет ЕАН. В июле у Александра Шаньгина будет день рождения — ему исполнится 54 года. Его младшему ребенку недавно исполнилось три месяца.
Напомним, что в конце марта рэпер Vacio из уральской столицы отправился служить в армию. Близкие не хотели его отпускать, но молодой человек решился на этот поступок.