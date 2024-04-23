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Глава СК РФ поручил возбудить дело после ДТП со сбитой в Екатеринбурге девочкой

Глава СК РФ поручил возбудить дело после ДТП со сбитой в Екатеринбурге девочкой

23 апреля 2024, 12:38
Фото: 1MI
Руководитель СУ СК РФ Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело после ДТП. Самокатчик сбил екатеринбурженку с 5-летней девочкой.

Известно, что Бастрыкин получил и. о. главы регионального СУ СК России Константину Мирошниченко возбудить дело и отчитаться о проделанной работе, отметили в СК.

Напомним, что самокатчик сбил женщину, которая переходила дорогу с пятилетней дочкой. Они шли в разрешенном месте. Обеим потребовалась медпомощь. У девочки — травма связок, а у ее мамы — травма голени.

Также недавно произошел другой инцидент с самокатом: мужчина ехал с другом по зебре на красный и врезался в машину. После этого он бросил свой самокат, запрыгнул на самокат своего приятеля и оба скрылись.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Дети#ДТП#Свердловская область#Уголовное дело#Пешеходный переход#СК РФ#18+#Екатеринбург#Самокат#Медпомощь
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