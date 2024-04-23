Глава СК РФ поручил возбудить дело после ДТП со сбитой в Екатеринбурге девочкой

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Известно, что Бастрыкин получил и. о. главы регионального СУ СК России Константину Мирошниченко возбудить дело и отчитаться о проделанной работе, отметили в СК.
Напомним, что самокатчик сбил женщину, которая переходила дорогу с пятилетней дочкой. Они шли в разрешенном месте. Обеим потребовалась медпомощь. У девочки — травма связок, а у ее мамы — травма голени.
Также недавно произошел другой инцидент с самокатом: мужчина ехал с другом по зебре на красный и врезался в машину. После этого он бросил свой самокат, запрыгнул на самокат своего приятеля и оба скрылись.