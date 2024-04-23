Годовалая девочка в Полевском выпала из окна

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Мама ребенка рассказала, что в момент ЧП она делала уборку. Девочку отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе полиции Полевского.
Известно, что семья пострадавшей девочки не состоит на учете в ПДН и не привлекалась к административной ответственности. Кроме того, оба родителя не замечены в употреблении алкогольных напитков.
Напомним, 21 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле из окна выпал шестилетний ребенок. Пострадавшего малыша увезли в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и другие травмы.