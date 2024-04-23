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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:07

Годовалая девочка в Полевском выпала из окна

Годовалая девочка в Полевском выпала из окна

23 апреля 2024, 05:05
Фото: 1MI
В Полевском девочка выпала из окна квартиры. Происшествие случилось 22 апреля 2024 года.

Мама ребенка рассказала, что в момент ЧП она делала уборку. Девочку отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе полиции Полевского.

Известно, что семья пострадавшей девочки не состоит на учете в ПДН и не привлекалась к административной ответственности. Кроме того, оба родителя не замечены в употреблении алкогольных напитков.

Напомним, 21 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле из окна выпал шестилетний ребенок. Пострадавшего малыша увезли в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и другие травмы.

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