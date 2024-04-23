Гуманитарный штаб ЕР доставил десятки тысяч тонн помощи в новые регионы страны

Волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» активно участвуют в помощи жителям регионов Донбасса, за два года более 40 свердловчан выехали в воссоединенные регионы для работы в госпиталях и оказания адресной помощи. Для оперативной помощи бойцам и их семьям наши добровольцы организовали в Екатеринбурге кол-центр «Мы рядом», где ежедневно принимают обращения и оказывают необходимую поддержку. Помощь новым регионам, военнослужащим и их семьям — важное направление работы «Единой России» в Свердловской области, и мы продолжим эту деятельность», — прокомментировал первый заместитель секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России», глава Екатеринбурга Алексей Орлов.