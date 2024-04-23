Гуманитарный штаб ЕР доставил десятки тысяч тонн помощи в новые регионы страны

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Как заявил секретарь генсовета, с начала спецоперации региональные отделения «Единой России» собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарных грузов. В целом порядка 13 миллиардов рублей было собрано и направлено на закупку машин, дронов, средств связи, радиоэлектроники и систем разведки, тепловизоров и снаряжения для бойцов.
Кроме того, Турчак отметил, что в федеральные клиники страны поступило более 1,5 тысячи детей из ЛДНР, Харьковской, Запорожской и Белгородской областей для прохождения лечения и реабилитации. Их отправка также была организована партией «Единая Россия».
Согласно заявлению главы штаба, вице-спикера ГД РФ Анны Кузнецовой, на территории Белгородской области запущена программа медико-психологической реабилитации детей. Более 500 ребят отправились на отдых и оздоровление при поддержке ЕР, пишет mkset.ru.
Оказывая всестороннюю поддержку новым регионам, «Единая Россия» не забывает и о пожилых местных жителях. Волонтеры партии работают в ПВР, куда поступают гуманитарные грузы. Пожилым гражданам доставляют бытовую технику, лекарственные средства, медоборудование и прочее.
В списке главных направлений работы гуманитарного штаба ЕР важное место занимает помощь фронту. На базе Центра беспилотных систем, учрежденного при содействии «Единой России» и фонда «Наша Правда», налажен выпуск FPV-беспилотников «Скворец».
Согласно данным, представленным руководителем центрисполкома партии Александром Сидякиным, в скором времени бойцам доставят еще две тысячи «Скворцов».
Как отмечают представители Министерства обороны, МЧС и ФМБА, партия «Единая Россия» вносит большой вклад в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью.
Поблагодарив участников гуманитарного штаба «Единой России», секретарь генсовета подчеркнул, что гуманитарный штаб смог объединить общественные и благотворительные организации, предпринимателей, волонтеров МГЕР и «Волонтерской роты», а также партнерские организации.
По информации, представленной на сайте партии ER.RU, в конце заседания Андрей Турчак заявил, что работа гуманитарного штаба «Единой России» не должна прекращаться до победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.
«За два года гуманитарной миссии „Единой России“ Свердловское отделение партии направило более двух тысяч тонн дополнительной помощи для бойцов СВО. Среди переданной поддержки большое количество техники, электрогенераторов, дронов, автомобилей и другой нужной на фронте техники. Особо ценятся бойцами посылки от свердловчан: сделанные своими руками маскировочные сети, сухой душ, продукты питания длительного хранения и письма.
Волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» активно участвуют в помощи жителям регионов Донбасса, за два года более 40 свердловчан выехали в воссоединенные регионы для работы в госпиталях и оказания адресной помощи. Для оперативной помощи бойцам и их семьям наши добровольцы организовали в Екатеринбурге кол-центр «Мы рядом», где ежедневно принимают обращения и оказывают необходимую поддержку. Помощь новым регионам, военнослужащим и их семьям — важное направление работы «Единой России» в Свердловской области, и мы продолжим эту деятельность», — прокомментировал первый заместитель секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России», глава Екатеринбурга Алексей Орлов.