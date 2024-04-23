Из жизни ушел заслуженный врач Свердловской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Борис Фадин трудился в должности заведующего отделением сосудистой хирургии СОКБ №1. Коллеги доктора выразили свои глубочайшие соболезнования. Панихида запланирована на 25 апреля.
Коллеги отметили, что Борис Фадин был одним из лучших медиков в стране. Помимо таланта доктора, он обладал превосходным чувством юмора. Все, кто был с ним знаком, безгранично его уважали.
Отмечается, что при активном участии доктора были внедрены и стали проводиться первые в регионе операции на аорте и артериях. Кроме того, врач был у истоков трансплантологии.
34 года назад он стал первым свердловским медиком, выполнившим пересадку почки. Заслуженный врач имеет множество наград в сфере здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Крыму скончался известный врач из Екатеринбурга.