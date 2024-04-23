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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:17

Из жизни ушел заслуженный врач Свердловской области

Из жизни ушел заслуженный врач Свердловской области

23 апреля 2024, 13:15
Фото: СОКБ №1
В Свердловской области умер заслуженный врач Борис Фадин. Он скончался 23 апреля в возрасте 71 года.

Борис Фадин трудился в должности заведующего отделением сосудистой хирургии СОКБ №1. Коллеги доктора выразили свои глубочайшие соболезнования. Панихида запланирована на 25 апреля.

Коллеги отметили, что Борис Фадин был одним из лучших медиков в стране. Помимо таланта доктора, он обладал превосходным чувством юмора. Все, кто был с ним знаком, безгранично его уважали.

Отмечается, что при активном участии доктора были внедрены и стали проводиться первые в регионе операции на аорте и артериях. Кроме того, врач был у истоков трансплантологии.

34 года назад он стал первым свердловским медиком, выполнившим пересадку почки. Заслуженный врач имеет множество наград в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Крыму скончался известный врач из Екатеринбурга.

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