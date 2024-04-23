Кортеж из семи престижных иномарок промчался по Екатеринбургу

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Как оказалось, данное автомобильное мероприятие организовала местная блогер Мару Бадальян, которая искала данные машины для съемки. По словам одной из очевидиц, кортеж перекрыл всю дорогу на улице Академика Парина, пишет Е1.
Содержание будущего видеоролика блогер не рассказала, однако пообещала в ближайшее время его раскрыть.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге состоялась свадьба, участники которой организовали кортеж из черных престижных автомобилей. По словам очевидца, свадьба была у азербайджанцев.