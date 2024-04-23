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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:23

Кортеж из семи престижных иномарок промчался по Екатеринбургу

Кортеж из семи престижных иномарок промчался по Екатеринбургу

23 апреля 2024, 10:21
Фото: Е1
В Академическом районе Екатеринбурге промчался кортеж из семи автомобилей Mercedes ночью 23 апреля 2024 года.

Как оказалось, данное автомобильное мероприятие организовала местная блогер Мару Бадальян, которая искала данные машины для съемки. По словам одной из очевидиц, кортеж перекрыл всю дорогу на улице Академика Парина, пишет Е1.

Содержание будущего видеоролика блогер не рассказала, однако пообещала в ближайшее время его раскрыть.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге состоялась свадьба, участники которой организовали кортеж из черных престижных автомобилей. По словам очевидца, свадьба была у азербайджанцев.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Блогер#Видеоролик#Кортеж#Съемка#Иномарки#Mercedes#Екатеринбург#Автомобили#Академический район
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