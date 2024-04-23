Мигранта в Екатеринбурге арестовали за избиение мужчины до смерти

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Суд отправил задержанного молодого человека под стражу на два месяца. Он пробудет за решеткой до 19 июня 2024 года, пишет Ура.ру.
Напомним, происшествие случилось 20 апреля 2024 года около кафе на Сухоложской улице. Известно, что между погибшим и компанией мужчин возник конфликт по причине личной неприязни.
Вскоре правоохранители задержали нескольких человек, которые подозреваются в массовом избиении, в результате которого скончался потерпевший. Глава Следкома Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль.