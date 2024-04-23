Мигранты, мошенники и грызуны: в России подсчитали индекс тревожности населения

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Аналитики КРОС подсчитали индекс тревожности россиян за первый квартал 2024 года. Авторы исследования опирались не только на самые актуальные темы, которые вызывают общественный резонанс, но и смотрели степень их приживаемости — то, как долго и глубоко данная тема обсуждается.
В итоге самыми актуальными тревожностями (так называемый суммарный показатель) стали атаки беспилотников, аварии в сфере ЖКХ и угроза террористических актов. Однако по показателю приживаемости итоги были другие: возврат смертной казни, активность грызунов и проблема мигрантов.
Также достаточно высокое место и по первому, и по второму показателю заняла тревога по поводу деятельности телефонных и финансовых мошенников.
В целом аналитики отметили возросший спрос на безопасность в обществе и запрос к властям на принятие системных решений, которые помогли бы эффективно нивелировать постоянные угрозы (мошенники, мигранты, ЖКХ и грызуны).
Ранее 45% россиян заявили, что они находятся в состоянии эмоционального выгорания.