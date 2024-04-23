Мигранты, мошенники и грызуны: в России подсчитали индекс тревожности населения

Аналитики КРОС подсчитали индекс тревожности россиян за первый квартал 2024 года. Авторы исследования опирались не только на самые актуальные темы, которые вызывают общественный резонанс, но и смотрели степень их приживаемости — то, как долго и глубоко данная тема обсуждается.