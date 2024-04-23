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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Россияне чаще всего тревожатся из-за мигрантов, мошенников и грызунов

Мигранты, мошенники и грызуны: в России подсчитали индекс тревожности населения

23 апреля 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney

Россияне чаще всего тревожатся из-за мигрантов, мошенников и грызунов

В первом квартале 2024 года теракт в «Крокус сити холле» стал одной из главных тем, задавших индекс тревожности россиян. Однако люди также часто беспокоятся из-за телефонных мошенников, плохого ЖКХ и нашествия грызунов.

Аналитики КРОС подсчитали индекс тревожности россиян за первый квартал 2024 года. Авторы исследования опирались не только на самые актуальные темы, которые вызывают общественный резонанс, но и смотрели степень их приживаемости — то, как долго и глубоко данная тема обсуждается.

В итоге самыми актуальными тревожностями (так называемый суммарный показатель) стали атаки беспилотников, аварии в сфере ЖКХ и угроза террористических актов. Однако по показателю приживаемости итоги были другие: возврат смертной казни, активность грызунов и проблема мигрантов.

Также достаточно высокое место и по первому, и по второму показателю заняла тревога по поводу деятельности телефонных и финансовых мошенников.

В целом аналитики отметили возросший спрос на безопасность в обществе и запрос к властям на принятие системных решений, которые помогли бы эффективно нивелировать постоянные угрозы (мошенники, мигранты, ЖКХ и грызуны).

Ранее 45% россиян заявили, что они находятся в состоянии эмоционального выгорания.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Мигранты#ЖКХ#Мошенники#Исследование#Грызуны#Екатеринбург#Тревожность
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