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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Мужчина в Екатеринбурге избежал тюрьмы за наркотики

Мужчина в Екатеринбурге избежал тюрьмы за наркотики

23 апреля 2024, 05:22
Фото: 1MI
28-летний молодой человек из Екатеринбурга приобрел наркотики в крупном размере.

Осенью 2023 года екатеринбуржец приобрел в интернете наркотическое вещество. Он забрал упаковку из тайного места в лесу в районе Серовского тракта. Однако употребить мужчина его не успел, так как его задержали, рассказали в пресс-службе областной транспортной прокуратуры.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам тюрьмы условно. Кроме того, ему назначили испытательный срок на три года. В течение этих лет он должен доказать, что исправился.

Напомним, в Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, у которого обнаружился мефедрон.

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