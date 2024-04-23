Мужчина в Екатеринбурге избежал тюрьмы за наркотики

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Осенью 2023 года екатеринбуржец приобрел в интернете наркотическое вещество. Он забрал упаковку из тайного места в лесу в районе Серовского тракта. Однако употребить мужчина его не успел, так как его задержали, рассказали в пресс-службе областной транспортной прокуратуры.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам тюрьмы условно. Кроме того, ему назначили испытательный срок на три года. В течение этих лет он должен доказать, что исправился.
Напомним, в Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, у которого обнаружился мефедрон.