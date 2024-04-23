На Свердловскую область надвигается сильный снегопад с дождем и ветром

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающейся на Средний Урал непогоде. На смену теплу идет снегопад, штормовой ветер и дождь.
Сильный циклон накроет Свердловскую область 24 и 25 апреля. Порывы ветра могут достигать 16 м/с. Жителям лучше оставаться дома, не подходить близко к зданиям во избежание травмирования. Автолюбителям лучше пересесть на общественный транспорт.
На выходных в Екатеринбурге и большинстве районов Свердловской области установилась аномальная жара.