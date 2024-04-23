На Свердловскую область надвигается сильный снегопад с дождем и ветром

Сильный циклон накроет Свердловскую область 24 и 25 апреля. Порывы ветра могут достигать 16 м/с. Жителям лучше оставаться дома, не подходить близко к зданиям во избежание травмирования. Автолюбителям лучше пересесть на общественный транспорт.