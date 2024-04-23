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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

МЧС предупредило свердловчан о сильном снегопаде с дождем и ветром

На Свердловскую область надвигается сильный снегопад с дождем и ветром

23 апреля 2024, 14:23
Фото: 1MI

МЧС предупредило свердловчан о сильном снегопаде с дождем и ветром

Свердловская область в ближайшие часы окажется во власти непогоды. На регион надвигается снегопад, дождь и сильный ветер.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающейся на Средний Урал непогоде. На смену теплу идет снегопад, штормовой ветер и дождь.

Сильный циклон накроет Свердловскую область 24 и 25 апреля. Порывы ветра могут достигать 16 м/с. Жителям лучше оставаться дома, не подходить близко к зданиям во избежание травмирования. Автолюбителям лучше пересесть на общественный транспорт.

На выходных в Екатеринбурге и большинстве районов Свердловской области установилась аномальная жара.

В Екатеринбурге 30-градусная жара сменится снегом
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Погода#Снегопад#Дождь#Ветер#Штормовое предупреждение#Екатеринбург#МЧС
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