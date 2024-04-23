Новые ракеты ATACMS М57 не долетят из Украины до Урала

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Под огнем может оказаться весь Крым, в том числе Крымский мост, вся Белгородская, Ростовская области и некоторые части Краснодарского края. До Урала такие ракеты долететь не смогут.
ATACMS М57 имеет некоторые отличия от уже имеющихся в стране ракет, пишут «Новые известия». Отмечается, что ATACMS — ракеты наземного старта. Они аналогичны российским «Точка-У» и «Искандер-М». Ракета весим 1650 кг и в длину составляет 4 метра.
Поражать такое вооружение способно вертолеты, самолеты, грузовые авто. Отличие ATACMS М57 от М39, которые в Украину поставили годом ранее, — большая дальность. Прошлые ракеты могли лететь на 165 километров, а новые — на 300.
В связи с этим под ударом может оказаться юг России. Первоочередно под ударом могут оказаться Крым, а также почти весь российски юг. Под угрозой оказываются Ростовская, Белгородская области, некоторые районы Краснодарского края и столица региона, также некоторые районы Воронежской области, находящиеся рядом с Белгородом и окрестностями.
Напомним, что в середине апреля Иран атаковал Израиль огромным количеством беспилотников.