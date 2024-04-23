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Новые ракеты ATACMS М57 не долетят из Украины до Урала

Новые ракеты ATACMS М57 не долетят из Украины до Урала

23 апреля 2024, 07:21
Фото: Фото: US Army
США передают Украине ракеты ATACMS М57. Они могут пролететь 300 км для поражения цели. То есть они могут долетать не только до новых российских регионов, но и до глубинки. Эксперты полагают, что ракеты способны приземлиться где-то в Крымы или на Кубани.

Под огнем может оказаться весь Крым, в том числе Крымский мост, вся Белгородская, Ростовская области и некоторые части Краснодарского края. До Урала такие ракеты долететь не смогут.

ATACMS М57 имеет некоторые отличия от уже имеющихся в стране ракет, пишут «Новые известия». Отмечается, что ATACMS — ракеты наземного старта. Они аналогичны российским «Точка-У» и «Искандер-М». Ракета весим 1650 кг и в длину составляет 4 метра.

Поражать такое вооружение способно вертолеты, самолеты, грузовые авто. Отличие ATACMS М57 от М39, которые в Украину поставили годом ранее, — большая дальность. Прошлые ракеты могли лететь на 165 километров, а новые — на 300.

В связи с этим под ударом может оказаться юг России. Первоочередно под ударом могут оказаться Крым, а также почти весь российски юг. Под угрозой оказываются Ростовская, Белгородская области, некоторые районы Краснодарского края и столица региона, также некоторые районы Воронежской области, находящиеся рядом с Белгородом и окрестностями.

Напомним, что в середине апреля Иран атаковал Израиль огромным количеством беспилотников.

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