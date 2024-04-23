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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Екатеринбурге сотрудник УК спас пенсионерку с 11 этажа

Перелез через балкон на 11 этаже: екатеринбуржец вызволил запертую пенсионерку

23 апреля 2024, 13:52
Фото: 1MI

В Екатеринбурге сотрудник УК спас пенсионерку с 11 этажа

Малыш запер прабабушку на балконе в Екатеринбурге. Спасать ее пришлось сотруднику управляющей компании.

Героем дня в Екатеринбурге стал сотрудник УК, который вызволил с балкона 11 этажа пожилую женщину. Ее запер собственный двухлетний правнук, пишет Ural Mash.

Пенсионерка пробыла на балконе достаточно долго. Малыш тем временем сильно плакал и звал бабушку. На столе пенсионерка оставила таблетки, который ребенок пытался съесть. Было принято решение действовать очень быстро.

Николай без страховки перелез через балкон соседей и попал в квартиру. Позднее женщина обратилась в УК с просьбой наградить спасителя. Работодатель пообещал отметить его грамотой и поощрить материально.

Ранее екатеринбуржец перепутал время, оказался не в том месте, но спас человека из огня.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Награда#Спасение#Пенсионерка#УК#Балкон#Спасение человека#Екатеринбург
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