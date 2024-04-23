Перелез через балкон на 11 этаже: екатеринбуржец вызволил запертую пенсионерку

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Героем дня в Екатеринбурге стал сотрудник УК, который вызволил с балкона 11 этажа пожилую женщину. Ее запер собственный двухлетний правнук, пишет Ural Mash.
Пенсионерка пробыла на балконе достаточно долго. Малыш тем временем сильно плакал и звал бабушку. На столе пенсионерка оставила таблетки, который ребенок пытался съесть. Было принято решение действовать очень быстро.
Николай без страховки перелез через балкон соседей и попал в квартиру. Позднее женщина обратилась в УК с просьбой наградить спасителя. Работодатель пообещал отметить его грамотой и поощрить материально.
Ранее екатеринбуржец перепутал время, оказался не в том месте, но спас человека из огня.