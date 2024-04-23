Полиция задержала таксиста, который изнасиловал в Екатеринбурге нетрезвую пассажирку

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В Екатеринбурге правоохранители задержали водителя сервиса «Яндекс.Такси». Мужчину подозревают в изнасиловании 20-летней клиентки, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.
Преступление было совершено 21 апреля, когда таксист подвозил двух девушек. Одна из них доехала до дома и вышла, а вторая не смогла расплатиться из-за севшего телефона. В итоге мужчина решил взыскать плату другим способом.
Оказалось, что мужчина ранее был неоднократно судим. Проводится проверка.
Для нас очень важна безопасность во время заказа. Сообщения в поддержку внимательно рассматриваются специалистами сервиса, после чего принимаются меры — вплоть до блокировки. До выяснения обстоятельств мы ограничили водителю доступ к заказам сервиса, а также остаемся на связи с пассажиром, — сообщили TagilCity.ru в «Яндекс.Такси».
По словам представителей компании, у клиентов всегда есть возможность обратиться за помощью в чате приложения. Кроме того, через приложение доступен вызов экстренных служб.
Ранее в Екатеринбурге юноша изнасиловал мальчика в подвале.