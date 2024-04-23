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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В Екатеринбурге задержан таксист «Яндекса», изнасиловавший пьяную пассажирку

Полиция задержала таксиста, который изнасиловал в Екатеринбурге нетрезвую пассажирку

23 апреля 2024, 16:22
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге задержан таксист «Яндекса», изнасиловавший пьяную пассажирку

Водитель «Яндекса» изнасиловал 20-летнюю девушку, посчитав это платой за проезд. Однако в полиции с такой версией событий не согласились.

В Екатеринбурге правоохранители задержали водителя сервиса «Яндекс.Такси». Мужчину подозревают в изнасиловании 20-летней клиентки, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

Водитель «Яндекс. Такси» изнасиловал пассажирку в Екатеринбурге
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Преступление было совершено 21 апреля, когда таксист подвозил двух девушек. Одна из них доехала до дома и вышла, а вторая не смогла расплатиться из-за севшего телефона. В итоге мужчина решил взыскать плату другим способом.

Оказалось, что мужчина ранее был неоднократно судим. Проводится проверка.

Для нас очень важна безопасность во время заказа. Сообщения в поддержку внимательно рассматриваются специалистами сервиса, после чего принимаются меры — вплоть до блокировки. До выяснения обстоятельств мы ограничили водителю доступ к заказам сервиса, а также остаемся на связи с пассажиром, — сообщили TagilCity.ru в «Яндекс.Такси».

По словам представителей компании, у клиентов всегда есть возможность обратиться за помощью в чате приложения. Кроме того, через приложение доступен вызов экстренных служб.

Ранее в Екатеринбурге юноша изнасиловал мальчика в подвале.

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