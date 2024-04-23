Разбитые дороги, довольствие для пожарных-добровольцев, недобросовестный УСМ и снег

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
В Новоасбесте подрядчик ООО «Кургантехстрой» построил водовод, однако не счел нужным убрать за собой мусор и привести в порядок дороги. В итоге в поселке царит разруха: разбитые улицы и тротуары, свалка на детской площадке и другие последствия ремонта. С местными жителями пообщался корреспондент TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле действует добровольная пожарная дружина, которая помогает профессиональным огнеборцам в тушении лесных пожаров. Их деятельность регламентируется муниципальными нормативными документами. Так, волонтерам положено денежное довольствие, которое выросло в этом году почти в полтора раза, а также спецодежда. На их деятельность в 2024 году мэрия выделила 1,15 млн рублей.
В Тагиле сотрудники ИК-13 почтили память коллеги, который погиб на СВО. Майор внутренней службы Станислав Дерябин пал смертью храбрых еще в начале 2023 года. Однако уже два года подряд 21 апреля, в день рождения бойца, коллеги приходят на его могилу и приносят цветы.
В Нижнем Тагиле компания «Уралстроймонтаж» попала в список недобросовестных подрядчиков после того, как провалила ремонт путепровода на Циолковского и дороги на улице Октябрьской революции. Работы вместо УСМ проводит МУП «Тагилдорстрой», который быстрыми темпами восстанавливает стратегически важный для города участок от газетной к Тагилстрою.
В Свердловской области объявлено штормовой предупреждение: на смену жаре и теплым денькам идут снег, дождь и шквалистый ветер с порывами до 16 м/с. В МЧС предупредили свердловчан об опасности и попросили по возможности меньше находиться на улице 24 и 25 апреля.