Разбитые дороги, довольствие для пожарных-добровольцев, недобросовестный УСМ и снег

В Нижнем Тагиле действует добровольная пожарная дружина, которая помогает профессиональным огнеборцам в тушении лесных пожаров. Их деятельность регламентируется муниципальными нормативными документами. Так, волонтерам положено денежное довольствие, которое выросло в этом году почти в полтора раза, а также спецодежда. На их деятельность в 2024 году мэрия выделила 1,15 млн рублей.