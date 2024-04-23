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Разбитые дороги, довольствие для пожарных-добровольцев, недобросовестный УСМ и снег

Разбитые дороги, довольствие для пожарных-добровольцев, недобросовестный УСМ и снег

23 апреля 2024, 17:49
Фото: Изображение Midjourney
В Новоасбесте подрядчик отремонтировал водовод, но разрушил дорогу. Добровольным пожарным в Тагиле увеличивают денежное довольствие. Сотрудники колонии проводили в последний путь погибшего на СВО коллегу. УСМ попал в список недобросовестных подрядчиков. Читайте итоги Тагила и области за 23 апреля.

В Новоасбесте подрядчик ООО «Кургантехстрой» построил водовод, однако не счел нужным убрать за собой мусор и привести в порядок дороги. В итоге в поселке царит разруха: разбитые улицы и тротуары, свалка на детской площадке и другие последствия ремонта. С местными жителями пообщался корреспондент TagilCity.ru.

Разбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры
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В Нижнем Тагиле действует добровольная пожарная дружина, которая помогает профессиональным огнеборцам в тушении лесных пожаров. Их деятельность регламентируется муниципальными нормативными документами. Так, волонтерам положено денежное довольствие, которое выросло в этом году почти в полтора раза, а также спецодежда. На их деятельность в 2024 году мэрия выделила 1,15 млн рублей.

В два раза больше: добровольные пожарные будут получать по 1500 рублей в месяц
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В Тагиле сотрудники ИК-13 почтили память коллеги, который погиб на СВО. Майор внутренней службы Станислав Дерябин пал смертью храбрых еще в начале 2023 года. Однако уже два года подряд 21 апреля, в день рождения бойца, коллеги приходят на его могилу и приносят цветы.

Сотрудники ИК-13 в Нижнем Тагиле почтили память погибшего на СВО сослуживца
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В Нижнем Тагиле компания «Уралстроймонтаж» попала в список недобросовестных подрядчиков после того, как провалила ремонт путепровода на Циолковского и дороги на улице Октябрьской революции. Работы вместо УСМ проводит МУП «Тагилдорстрой», который быстрыми темпами восстанавливает стратегически важный для города участок от газетной к Тагилстрою.

В Нижнем Тагиле УСМ внесли в список недобросовестных подрядчиков
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В Свердловской области объявлено штормовой предупреждение: на смену жаре и теплым денькам идут снег, дождь и шквалистый ветер с порывами до 16 м/с. В МЧС предупредили свердловчан об опасности и попросили по возможности меньше находиться на улице 24 и 25 апреля.

На Свердловскую область надвигается сильный снегопад с дождем и ветром
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Разбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры
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