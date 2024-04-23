Родительский день в 2024 году: когда тагильчане посетят могилы усопших

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Пасха в 2024 году пройдет 5 мая. А родительский день, или Радоница проводится ежегодно через 9 дней после Пасхи, поэтому у него нет фиксированной даты. Православные уверены, что в этот день соединяются два мира — мир живых и мир усопших.
Согласно традиции, в этот день нужно вспоминать своих близких молитвой и обязательно посещать церковь. Службы в этот день будут проходить с позднего вечера и всю ночь. После посещения храмов родственники ездят на могилы, наводят там порядок и молятся за своих родных.
В этот день не благословляется алкоголь, выпитый за близких, а также не рекомендуют оставлять еду на могилах. Поминальный обед проводится дома в спокойной атмосфере и без излишеств.