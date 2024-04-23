Родительский день в 2024 году: когда тагильчане посетят могилы усопших

Согласно традиции, в этот день нужно вспоминать своих близких молитвой и обязательно посещать церковь. Службы в этот день будут проходить с позднего вечера и всю ночь. После посещения храмов родственники ездят на могилы, наводят там порядок и молятся за своих родных.