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Радоница в Свердловской области в 2024 году пройдет 15 мая

Родительский день в 2024 году: когда тагильчане посетят могилы усопших

23 апреля 2024, 04:42
Фото: 1MI

Радоница в Свердловской области в 2024 году пройдет 15 мая

15 мая — в этот день жители Нижнего Тагила посетят кладбища и навестят могилы своих усопших родственников и близких людей. О традициях поминовения и запретах узнал TagilCity.ru.

Пасха в 2024 году пройдет 5 мая. А родительский день, или Радоница проводится ежегодно через 9 дней после Пасхи, поэтому у него нет фиксированной даты. Православные уверены, что в этот день соединяются два мира — мир живых и мир усопших.

Согласно традиции, в этот день нужно вспоминать своих близких молитвой и обязательно посещать церковь. Службы в этот день будут проходить с позднего вечера и всю ночь. После посещения храмов родственники ездят на могилы, наводят там порядок и молятся за своих родных.

В этот день не благословляется алкоголь, выпитый за близких, а также не рекомендуют оставлять еду на могилах. Поминальный обед проводится дома в спокойной атмосфере и без излишеств.

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