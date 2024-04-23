Самара не будет заключать соглашение с «Мовистой», поставлявшей трамваи в Пермь

Напомним: недавно в СМИ появилась информация о продлении содержания бывшего руководителя компании в СИЗО до 23 мая. Экс-директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова подозревают во взяточничестве. Следствие предъявляет ему обвинение в передаче взятки в размере 1,6 миллиона рублей чиновникам Ярославля. Взамен он просил оказывать поддержку деятельности компании на территории города в сфере общественного транспорта. Решение было принято Фрунзенским районным судом Ярославля 21 февраля.