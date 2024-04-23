Самара не будет заключать соглашение с «Мовистой», поставлявшей трамваи в Пермь

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
По информации properm.ru, за последние месяцы представители власти и «Группы Мовиста» активно обсуждали возможность заключения трамвайной концессии.
Согласно условиям концессионного соглашения, компания должна была поставить в Самару 45 трехсекционных трамваев. Кроме этого, она брала на себя обязательства провести ремонт нескольких километров трамвайных путей. Однако администрация города приняла решение самостоятельно обновить трамвайный парк и отремонтировать рельсы.
Планируется, что на модернизированные тележки трамваев «Шкода» будут установлены новые кузова. Также власти города намерены приобрести несколько единиц трамвайной техники за счет средств городского бюджета, сообщает «КП-Самара».
«Группа Мовиста» занимается обновлением трамвайной инфраструктуры в нескольких городах России, включая Ярославль, Пермь, Курск, Уфу, Липецк и Екатеринбург. Осенью 2022 года власти Перми подписали договор с ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерней компанией «Группы Мовиста». По условиям соглашения компания должна была провести ремонт 35 километров рельсов, депо и 7 тяговых подстанций, а также поставить в город 44 трамвая. Срок завершения всех работ — 2025 год включительно.
Напомним: недавно в СМИ появилась информация о продлении содержания бывшего руководителя компании в СИЗО до 23 мая. Экс-директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова подозревают во взяточничестве. Следствие предъявляет ему обвинение в передаче взятки в размере 1,6 миллиона рублей чиновникам Ярославля. Взамен он просил оказывать поддержку деятельности компании на территории города в сфере общественного транспорта. Решение было принято Фрунзенским районным судом Ярославля 21 февраля.