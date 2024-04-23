Школьник из Екатеринбурга снялся в шоу ради поездки на море и кредита

Глебу девять лет. Он более пяти лет увлекается скалолазанием. Родители ребенка — Дарья и Роман. Их сын, узнав про кастинг, сразу же изъявил желание поучаствовать в шоу. Посмотреть выпуск с участием юного екатеринбуржца можно будет 5 мая на СТС.