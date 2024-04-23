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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Школьник из Екатеринбурга снялся в шоу ради поездки на море и кредита

Школьник из Екатеринбурга снялся в шоу ради поездки на море и кредита

23 апреля 2024, 12:39
Фото: Телеканал СТС
В Екатеринбурге школьник поехал на шоу на ТВ ради кредита своих родителей, а также поездки на море.

Мальчика зовут Глеб Макарихин. Он стал участником телепрограммы «Суперниндзя. Дети». Ему было необходимо пройти 86-метровую трассу, сообщает СТС.

Главный приз, который достанется троим победителям — шесть миллионов рублей. Всего в шоу участвует 108 юных спортсменов. Они приехали в Москву для участия в телепрограмме из разных регионов.

Глебу девять лет. Он более пяти лет увлекается скалолазанием. Родители ребенка — Дарья и Роман. Их сын, узнав про кастинг, сразу же изъявил желание поучаствовать в шоу. Посмотреть выпуск с участием юного екатеринбуржца можно будет 5 мая на СТС.

Напомним, что недавно «Уральские пельмени» вновь посмеялись над проблемами экологии Нижнего Тагила в очередном своем шоу.

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#Дарья Сорокина#Свободное время#Дети#Свердловская область#Кредит#Школьник#Шоу#Телевидение#Скалолазание#Приз#Екатеринбург
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