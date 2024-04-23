Школьник из Екатеринбурга снялся в шоу ради поездки на море и кредита

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Мальчика зовут Глеб Макарихин. Он стал участником телепрограммы «Суперниндзя. Дети». Ему было необходимо пройти 86-метровую трассу, сообщает СТС.
Главный приз, который достанется троим победителям — шесть миллионов рублей. Всего в шоу участвует 108 юных спортсменов. Они приехали в Москву для участия в телепрограмме из разных регионов.
Глебу девять лет. Он более пяти лет увлекается скалолазанием. Родители ребенка — Дарья и Роман. Их сын, узнав про кастинг, сразу же изъявил желание поучаствовать в шоу. Посмотреть выпуск с участием юного екатеринбуржца можно будет 5 мая на СТС.
Напомним, что недавно «Уральские пельмени» вновь посмеялись над проблемами экологии Нижнего Тагила в очередном своем шоу.