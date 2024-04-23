Штраф за неоплату парковки увеличен в Екатеринбурге в три раза

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
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Updated Сегодня, 09:05
Цель перемен — снижение числа нарушений со стороны граждан. Документ был принят в Заксобрании.
Документ вступит в силу только после подписи главы региона Евгения Куйвашева.
Ранее штраф составлял тысячу рублей, максимума в некоторых случаях он мог достичь в три тысячи. Эти расценки приняли четыре года назад.
Ранее сообщалось, что жители Свердловской области не могут забронировать парковку в Кольцово в интернете.