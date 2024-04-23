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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Штраф за неоплату парковки увеличен в Екатеринбурге в три раза

Штраф за неоплату парковки увеличен в Екатеринбурге в три раза

23 апреля 2024, 09:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в три раза увеличен штраф за неоплату парковки. Нарушителям нужно будет заплатить от трех до четырех тысяч.

Цель перемен — снижение числа нарушений со стороны граждан. Документ был принят в Заксобрании.

Документ вступит в силу только после подписи главы региона Евгения Куйвашева.

Ранее штраф составлял тысячу рублей, максимума в некоторых случаях он мог достичь в три тысячи. Эти расценки приняли четыре года назад.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области не могут забронировать парковку в Кольцово в интернете.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Штраф#Граждане#Евгений Куйвашев#Парковка#Стоянка#Екатеринбург#Заксобрание
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