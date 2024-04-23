СК в Заречном возбудил дело после гибели 15-летнего мотоциклиста

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Сотрудник ведомства устанавливает обстоятельства случившегося, осмотрел место происшествия, а также назначены судмедэкспертизы, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Напомним, школьник погиб 22 апреля 2024 года. Он ехал на мотоцикле вместе с подругой, которая была на пассажирском сиденье. Молодые люди решили заехать на автотрек и наехали на трос, который был установлен в качестве ограждения.
В результате аварии подросток умер на месте ЧП, а девочка получила травмы. Ее увезли в лечебное учреждение.