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СК в Заречном возбудил дело после гибели 15-летнего мотоциклиста

СК в Заречном возбудил дело после гибели 15-летнего мотоциклиста

23 апреля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Сотрудники СК в Заречном возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка на мотоцикле в поселке Белоярского района.

Сотрудник ведомства устанавливает обстоятельства случившегося, осмотрел место происшествия, а также назначены судмедэкспертизы, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Напомним, школьник погиб 22 апреля 2024 года. Он ехал на мотоцикле вместе с подругой, которая была на пассажирском сиденье. Молодые люди решили заехать на автотрек и наехали на трос, который был установлен в качестве ограждения.

В результате аварии подросток умер на месте ЧП, а девочка получила травмы. Ее увезли в лечебное учреждение.

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