Сотрудники ИК-13 в Нижнем Тагиле почтили память погибшего на СВО сослуживца

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
Тагильчанин являлся майором внутренней службы в отставке. В уголовно-исполнительной системе РФ он служил с сентября 2009 года, начав работать в должности младшего инспектора отдела охраны. В 2019 году он ушел на пенсию, проработав там же старшим инспектором до июля 2019 года.
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