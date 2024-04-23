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На Урале сотрудники ГУФСИН почтили память погибшего на СВО сослуживца

Сотрудники ИК-13 в Нижнем Тагиле почтили память погибшего на СВО сослуживца

23 апреля 2024, 09:56
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

На Урале сотрудники ГУФСИН почтили память погибшего на СВО сослуживца

22 апреля сотрудники и офицеры ИК-13 возложили цветы на могилу Станислава Дерябина, который в начале 2023 года погиб на СВО и был похоронен в Нижнем Тагиле. 21 апреля ему должно было исполниться 39 лет.

Тагильчанин являлся майором внутренней службы в отставке. В уголовно-исполнительной системе РФ он служил с сентября 2009 года, начав работать в должности младшего инспектора отдела охраны. В 2019 году он ушел на пенсию, проработав там же старшим инспектором до июля 2019 года.

Фото: ГУФСИН РФ по Свердловской области

В ГУФСИН рассказали, что мужчина погиб 10 января 2023 года на спецоперации, куда был призван в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.

Взвод Станислава Дерябина был обстрелян из РСЗО «Град» в селе Червонопоповка Кременного района Луганской народной республике, — сообщили в социальных сетях ведомства.

Экс-сотрудника ИК-13 и бойца СВО посмертно наградили Орденом Мужества.

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