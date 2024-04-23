Сотрудники ИК-13 в Нижнем Тагиле почтили память погибшего на СВО сослуживца

Тагильчанин являлся майором внутренней службы в отставке. В уголовно-исполнительной системе РФ он служил с сентября 2009 года, начав работать в должности младшего инспектора отдела охраны. В 2019 году он ушел на пенсию, проработав там же старшим инспектором до июля 2019 года.