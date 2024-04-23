Свердловские депутаты отказались повышать зарплаты чиновникам

Поддержал идею депутат Александр Ивачев. Другой парламентарий, Вячеслав Вегнер, сказал, что в период, когда идет СВО, вопрос зарплат госслужащих не самый главный. За принятие законопроекта проголосовали всего 8 человек из 43.