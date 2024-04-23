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Свердловские депутаты отказались повышать зарплаты чиновникам

Свердловские депутаты отказались повышать зарплаты чиновникам

23 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI
Депутаты Заксобрания Свердловской области не приняли инициативу парламентария Олега Гордеева о повышении зарплат чиновникам.

Гордеев предлагал в ряде случаев засчитывать в рабочий стаж госслужащих периоды их прошлой работы (если они были по профильному направлению). Таким образом, помимо увеличенной зарплаты, они бы получили социальную защищенность.

Мера бы затронула чиновников, которые трудоустроены в правительственных организациях, а также работников мэрии и ее подразделений, пишет Ура.ру.

Например, человек работал в сфере образования, а потом пошел в департамент образования, — поделился Гордеев.

Поддержал идею депутат Александр Ивачев. Другой парламентарий, Вячеслав Вегнер, сказал, что в период, когда идет СВО, вопрос зарплат госслужащих не самый главный. За принятие законопроекта проголосовали всего 8 человек из 43.

Ранее сообщалось, что инфляция в Свердловской области растет быстрее российской. В регионе показатель — 7,8%, а в России в целом — 7,7%.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Чиновники#Депутаты#Законопроект#Зарплаты#Госслужащие#Екатеринбург#Рабочий стаж#Заксобрание
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