Свердловские депутаты отказались повышать зарплаты чиновникам

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Гордеев предлагал в ряде случаев засчитывать в рабочий стаж госслужащих периоды их прошлой работы (если они были по профильному направлению). Таким образом, помимо увеличенной зарплаты, они бы получили социальную защищенность.
Мера бы затронула чиновников, которые трудоустроены в правительственных организациях, а также работников мэрии и ее подразделений, пишет Ура.ру.
Например, человек работал в сфере образования, а потом пошел в департамент образования, — поделился Гордеев.
Поддержал идею депутат Александр Ивачев. Другой парламентарий, Вячеслав Вегнер, сказал, что в период, когда идет СВО, вопрос зарплат госслужащих не самый главный. За принятие законопроекта проголосовали всего 8 человек из 43.
Ранее сообщалось, что инфляция в Свердловской области растет быстрее российской. В регионе показатель — 7,8%, а в России в целом — 7,7%.