У блогера из Екатеринбурга прошли обыски

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Речь идет о владельце youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгении Анисимове, пишет Ура.ру.
Источник в силовых структурах пояснил, что следователям стало известно о подготовке в опубликовании в интернете фейковой информации об СВО. Анисимова подозревают по уголовной статье в «Клевете».
Ранее мужчина работал журналистом в местных СМИ. В последнее время он занимался ведением своего блога, где часто высказывался о спецоперации и критиковал руководство России.
В результате блогера задержали. Скоро ему изберут меру пресечения.
Ранее вооруженный спецназ ворвался к инвалиду-колясочнику из Екатеринбурга.