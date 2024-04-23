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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

У блогера из Екатеринбурга прошли обыски

У блогера из Екатеринбурга прошли обыски

23 апреля 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Обыски прошил в квартире в блогера-оппозиционера из Екатеринбурга.

Речь идет о владельце youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгении Анисимове, пишет Ура.ру.

Источник в силовых структурах пояснил, что следователям стало известно о подготовке в опубликовании в интернете фейковой информации об СВО. Анисимова подозревают по уголовной статье в «Клевете».

Ранее мужчина работал журналистом в местных СМИ. В последнее время он занимался ведением своего блога, где часто высказывался о спецоперации и критиковал руководство России.

В результате блогера задержали. Скоро ему изберут меру пресечения.

Ранее вооруженный спецназ ворвался к инвалиду-колясочнику из Екатеринбурга.

К экс-директору Пушкинского музея в Екатеринбурге пришли с обыском и изъяли ее вещи
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#СМИ#Блогер#Журналист#Клевета#Критика#Оппозиция#18+#Екатеринбург#Обыски#СВО#Спецоперация#Уголовная статья
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