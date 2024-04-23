В Челябинске назвавший русских девушек «свиньями» мигрант публично извинился

Напомним, что конфликт между 24-летним Исломиддином и бойцом MMA Ириной Алексеевой с подругой произошел на днях. Девушки были на велосипедах. Мигрант сначала преследовал их на машине, затем начал оскорблять. Ирина попыталась вразумить его на словах. Почувствовав опасность, гастарбайтер отступил.