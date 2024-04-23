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В Челябинске мигрант, оскорбивший русских девушек, принес извинения

В Челябинске назвавший русских девушек «свиньями» мигрант публично извинился

23 апреля 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney

В Челябинске мигрант, оскорбивший русских девушек, принес извинения

В Челябинске 24-летний мигрант Исломиддин публично извинился перед всеми женщинами города за высказанные оскорбления.

Мигрант, который преследовал на машине, а затем русских девушек, назвав их «свиньями и шайтанами», извинился за свои высказывания, пишет телеграм-канал Shot.

Он пообещал, что «больше такого не повторится».

Напомним, что конфликт между 24-летним Исломиддином и бойцом MMA Ириной Алексеевой с подругой произошел на днях. Девушки были на велосипедах. Мигрант сначала преследовал их на машине, затем начал оскорблять. Ирина попыталась вразумить его на словах. Почувствовав опасность, гастарбайтер отступил.

Происшествие получило широкий общественный резонанс. Дело на личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в Екатеринбурге был арестован мигрант, который забил до смерти мужчину.

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