В Челябинске назвавший русских девушек «свиньями» мигрант публично извинился

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Мигрант, который преследовал на машине, а затем русских девушек, назвав их «свиньями и шайтанами», извинился за свои высказывания, пишет телеграм-канал Shot.
Он пообещал, что «больше такого не повторится».
Напомним, что конфликт между 24-летним Исломиддином и бойцом MMA Ириной Алексеевой с подругой произошел на днях. Девушки были на велосипедах. Мигрант сначала преследовал их на машине, затем начал оскорблять. Ирина попыталась вразумить его на словах. Почувствовав опасность, гастарбайтер отступил.
Происшествие получило широкий общественный резонанс. Дело на личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее в Екатеринбурге был арестован мигрант, который забил до смерти мужчину.