В Нижнем Тагиле пенсионер перебегал дорогу на красный и угодил под автомобиль

Водитель попытался экстренно затормозить, но не успел: пенсионер попал под колеса и упал. Шофер пояснил сотрудникам ГИБДД, что пешеход начал переходить дорогу на красный свет, потом, по всей видимости, передумал и хотел вернуться обратно, но не успел. Владелец иномарки в момент ДТП был трезв, имеет водительский стаж 31 год.