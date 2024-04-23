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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:16

В Нижнем Тагиле пенсионер переходил улицу на красный свет и попал под машину

В Нижнем Тагиле пенсионер перебегал дорогу на красный и угодил под автомобиль

23 апреля 2024, 13:14
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле пенсионер переходил улицу на красный свет и попал под машину

На улице Индустриальной в Нижнем Тагиле 60-летний мужчина и водитель Nissan не поделили дорогу. Пешеход получил травмы.

Дорожное происшествие случилось во вторник, 23 апреля, около полудня. 51-летний водитель иномарки ехал по улице Индустриальной в сторону Фестивальной, когда неожиданно на дорогу выбежал мужчина, сообщает ГИБДД Свердловской области.

Водитель попытался экстренно затормозить, но не успел: пенсионер попал под колеса и упал. Шофер пояснил сотрудникам ГИБДД, что пешеход начал переходить дорогу на красный свет, потом, по всей видимости, передумал и хотел вернуться обратно, но не успел. Владелец иномарки в момент ДТП был трезв, имеет водительский стаж 31 год.

Пешеход получил легкие травмы: после осмотра медики отпустили его домой на амбулаторное лечение.

Ранее под Асбестом трагически погибла 13-летняя девочка. Она гуляла с собакой и попала под колеса пьяного автолюбителя.

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