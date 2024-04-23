В Нижнем Тагиле УСМ внесли в список недобросовестных подрядчиков

Напомним, что налоговая подала иск в Арбитражный суд Свердловской области о признании «Уралстроймонтажа» банкротом. Компания, принадлежащая Алексею Голященко, накопила долги на 123 миллиона. Также она задействована как минимум в восьми судебных разборках с фирмами региона.