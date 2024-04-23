tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Нижнем Тагиле УСМ внесли в список недобросовестных подрядчиков

В Нижнем Тагиле УСМ внесли в список недобросовестных подрядчиков

23 апреля 2024, 08:13
Фото: tagilcity.ru
ФАС внесла «Уралстроймонтаж» в список недобросовестных подрядчиков. Фирма не уложила дренаж на путепроводе на улице Октябрьской революции.

Работы на месте продолжает «Тагилдорстрой». На строительной площадке у ЦУМа рабочие уже приступили к устройству земляного полотна, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По словам мэра, чем быстрее строители сделают данный участок, бем быстрее будет открыто движение от Газетной по направлению к Тагилстрою.

Кроме того, новый подрядчик исправляет прочие недочеты недобросовестного подрядчика, в том числе укладку дренажа. Также будут продолжены работы по покрытию на мосту.

Напомним, что налоговая подала иск в Арбитражный суд Свердловской области о признании «Уралстроймонтажа» банкротом. Компания, принадлежащая Алексею Голященко, накопила долги на 123 миллиона. Также она задействована как минимум в восьми судебных разборках с фирмами региона.

В Нижнем Тагиле расторгли контракт с УСМ на реконструкцию путепровода на Циолковского
Узнать подробнее
Читайте также:
1,7 млн задолжал тагильский «Уралстроймонтаж» по строительным подрядам ЕВРАЗ НТМКНа улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМВ Нижнем Тагиле расторгли контракт с УСМ на реконструкцию путепровода на Циолковского
#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Подрядчик#Тагилстрой#Владислав Пинаев#Арбитражный суд#Долги#ФАС#Налоговая#Уралстроймонтаж#Банкрот#Алексей Голященко#Дорожное движение#Екатеринбург#Дренаж#Тагилдорстрой#Усм#Судебные разбирательства
Подпишитесь
Разбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры
Сегодня, 03:00
В городе НМУ: ЕДДС Нижнего Тагила приняла заявку на запах выбросов со второго раза
Вчера, 14:21
Итоги недели: сероводород, пожары в Верхней Салде и мертвая рыба
Вчера, 09:55
На улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМ
Вчера, 14:28
Магнитные бури снова вернутся в Нижний Тагил в конце апреля
Вчера, 12:56
В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий
Вчера, 08:54
"