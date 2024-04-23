В Нижнем Тагиле УСМ внесли в список недобросовестных подрядчиков

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Работы на месте продолжает «Тагилдорстрой». На строительной площадке у ЦУМа рабочие уже приступили к устройству земляного полотна, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
По словам мэра, чем быстрее строители сделают данный участок, бем быстрее будет открыто движение от Газетной по направлению к Тагилстрою.
Кроме того, новый подрядчик исправляет прочие недочеты недобросовестного подрядчика, в том числе укладку дренажа. Также будут продолжены работы по покрытию на мосту.
Напомним, что налоговая подала иск в Арбитражный суд Свердловской области о признании «Уралстроймонтажа» банкротом. Компания, принадлежащая Алексею Голященко, накопила долги на 123 миллиона. Также она задействована как минимум в восьми судебных разборках с фирмами региона.