Владельцы электросамокатов отказались ограничивать скорость в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
На заседании в гордуме парламентарий Денис Хаванцев предложил ограничить скорость до 10 км/ч, если самокат едет по тротуару.
Присутствовавший на встрече представитель сервиса Woosh Айрат Шайдуков назвал такую меру лишней. По его словам, «закатывать весь город» под такую скорость нельзя.
Он отметил, что итак установлена максимальная скорость в 25 км/час. Вместо снижения скорости Шайдуков предложил заняться расширением тротуаров в городе.
Ранее сообщалось, что самокатчик сбил женщину с 5-летней дочкой в Екатеринбурге. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.