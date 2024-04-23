tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Владельцы электросамокатов отказались ограничивать скорость в Екатеринбурге

Владельцы электросамокатов отказались ограничивать скорость в Екатеринбурге

23 апреля 2024, 13:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге не будет снижена скорость электросамокатов, потому что их владельцы отказались вводить ограничения.

На заседании в гордуме парламентарий Денис Хаванцев предложил ограничить скорость до 10 км/ч, если самокат едет по тротуару.

Присутствовавший на встрече представитель сервиса Woosh Айрат Шайдуков назвал такую меру лишней. По его словам, «закатывать весь город» под такую скорость нельзя.

Он отметил, что итак установлена максимальная скорость в 25 км/час. Вместо снижения скорости Шайдуков предложил заняться расширением тротуаров в городе.

Ранее сообщалось, что самокатчик сбил женщину с 5-летней дочкой в Екатеринбурге. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В Екатеринбурге самокатчик ехал по зебре на красный и врезался в автомобиль
Узнать подробнее
Читайте также:
Информацию о наезде самокатчиков на ребенка и женщину в Екатеринбурге проверят в СКДевушка на самокате сбита на тротуаре в ЕкатеринбургеДва подростка на самокате в Екатеринбурге сбили маленького ребенка и пенсионерку
#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#Скорость#Ограничения#Тротуары#Екатеринбург#Самокаты#Производитель#Гордума#Электросамокаты
Подпишитесь
Разбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры
Сегодня, 03:00
В городе НМУ: ЕДДС Нижнего Тагила приняла заявку на запах выбросов со второго раза
Вчера, 14:21
Итоги недели: сероводород, пожары в Верхней Салде и мертвая рыба
Вчера, 09:55
На улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМ
Вчера, 14:28
Магнитные бури снова вернутся в Нижний Тагил в конце апреля
Вчера, 12:56
В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий
Вчера, 08:54
"