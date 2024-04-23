Власти Свердловской области выделят более 700 млн на помощь многодетным семьям

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги увеличится до 30%. Также учащиеся колледжей из многодетных семей смогут бесплатно питаться в столовых, рассказал министр соцполитики Андрей Злоказов во время заседания Заксобрания.
Кроме того, Злоказов отметил, что детям из многодетных семей предусматривается бесплатное посещение музеев, выставок, а также с четырех до шести тысяч рублей увеличится размер выплаты на приобретение одежды для школы.
Напомним, в Свердловской области школьным классным руководителям в некоторых городах увеличили размер ежемесячных выплат.