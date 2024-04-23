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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Власти Свердловской области выделят более 700 млн на помощь многодетным семьям

Власти Свердловской области выделят более 700 млн на помощь многодетным семьям

23 апреля 2024, 09:25
Фото: 1MI
Для помощи многодетным семьям в Свердловской области власти дополнительно выделят более 700 миллионов рублей.

Компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги увеличится до 30%. Также учащиеся колледжей из многодетных семей смогут бесплатно питаться в столовых, рассказал министр соцполитики Андрей Злоказов во время заседания Заксобрания.

Кроме того, Злоказов отметил, что детям из многодетных семей предусматривается бесплатное посещение музеев, выставок, а также с четырех до шести тысяч рублей увеличится размер выплаты на приобретение одежды для школы.

Напомним, в Свердловской области школьным классным руководителям в некоторых городах увеличили размер ежемесячных выплат.

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