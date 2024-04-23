Водитель «Яндекс. Такси» изнасиловал пассажирку в Екатеринбурге

Подруги отдыхали в баре, а затем вызвали такси и сели на заднее сиденье. Когда водитель привез пассажирок по указанному адресу, одну из них вырвало. После этого она ушла, а таксист стал ругаться и сел рядом с девушкой, которая не сразу вышла из салона, пишет Ура.ру.