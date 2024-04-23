Водитель «Яндекс. Такси» изнасиловал пассажирку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Подруги отдыхали в баре, а затем вызвали такси и сели на заднее сиденье. Когда водитель привез пассажирок по указанному адресу, одну из них вырвало. После этого она ушла, а таксист стал ругаться и сел рядом с девушкой, которая не сразу вышла из салона, пишет Ура.ру.
Мужчина стал требовать, чтобы она оплатила поездку, которая была уже оплачена. Екатеринбурженка попыталась перевести деньги, однако у нее не получилось. Тогда водитель ее изнасиловал. В какой-то момент девушка сумела вырваться и убежать домой.
На следующее утро потерпевшая обратилась в полицию. В ведомстве начали проверку.
Напомним, в феврале 2024 года в Каменске-Уральском местный житель изнасиловал 13-летнюю дочь. Его задержали и отправили под стражу.