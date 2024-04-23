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Житель Екатеринбурга, который зарезал мигранта из-за дочери, отправится на СВО

Вступившийся за дочь и убивший мигранта екатеринбуржец поедет на СВО

23 апреля 2024, 10:48
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга, который зарезал мигранта из-за дочери, отправится на СВО

Денис Талапов, которого обвиняют в убийстве мигранта, заявил о желании отправиться в зону боевых действий на Украину.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, куда он попал по решению суда. Однако в беседе со следователем он изъявил желание отправиться на СВО, пишет Ura.ru со ссылкой на супругу заключенного Марину.

Родственники в этом решении его поддерживают и верят, что он справится со всеми трудностями.

Напомним, что под стражу Талапов попал из-за убийства мигранта, которого зарезал, вступившись за 14-летнюю дочь. Он нанес приезжему несколько ударов ножом в подъезде дома на Сортировке. Мужчина скончался на месте. Суд избрал Талапову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее екатеринбуржец уже был судим за убийство.

Ранее в Челябинске публичные извинения принес мигрант, назвавший «свиньями» русских женщин.

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#Дарья Бобровицкая#Убийство#Криминал#СИЗО#Мигрант#18+#Екатеринбург#СВО
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