Вступившийся за дочь и убивший мигранта екатеринбуржец поедет на СВО

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Сейчас мужчина находится в СИЗО, куда он попал по решению суда. Однако в беседе со следователем он изъявил желание отправиться на СВО, пишет Ura.ru со ссылкой на супругу заключенного Марину.
Родственники в этом решении его поддерживают и верят, что он справится со всеми трудностями.
Напомним, что под стражу Талапов попал из-за убийства мигранта, которого зарезал, вступившись за 14-летнюю дочь. Он нанес приезжему несколько ударов ножом в подъезде дома на Сортировке. Мужчина скончался на месте. Суд избрал Талапову меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее екатеринбуржец уже был судим за убийство.
Ранее в Челябинске публичные извинения принес мигрант, назвавший «свиньями» русских женщин.