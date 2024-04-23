Яйца в Свердловской области станут дешевле на 5%

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Яйца, как правило, стоят ниже после Пасхи. Однако осенью их цена вернется на прежний уровень, рассказала глава регионального потребительского рынка Анна Кузнецова в эфире канала «ОТВ-Екатеринбург».
Также, по словам специалиста, данную продукцию в области делают с профицитом. Некоторое количество яиц поставляют в иные российские регионы.
Напомним, в Свердловской области выросла стоимость на яйца, фрукты, овощи и сахар. Производителям и магазинам запретили устанавливать необоснованную высокую стоимость на товары.