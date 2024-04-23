tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Яйца в Свердловской области станут дешевле на 5%

Яйца в Свердловской области станут дешевле на 5%

23 апреля 2024, 04:50
Фото: 1MI
Стоимость яиц в Свердловской области станет ниже на 5% летом 2024 года.

Яйца, как правило, стоят ниже после Пасхи. Однако осенью их цена вернется на прежний уровень, рассказала глава регионального потребительского рынка Анна Кузнецова в эфире канала «ОТВ-Екатеринбург».

Также, по словам специалиста, данную продукцию в области делают с профицитом. Некоторое количество яиц поставляют в иные российские регионы.

Напомним, в Свердловской области выросла стоимость на яйца, фрукты, овощи и сахар. Производителям и магазинам запретили устанавливать необоснованную высокую стоимость на товары.

Любите борщ? Цена на свеклу за неделю взлетела на 6% в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге подешевели яйца. Но они все еще дорогиеЯйца взлетели в цене в Свердловской областиМеньше процента: курица и яйца подешевели в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Экономика#Цены#Свердловская область#Производство#Статистика#Стоимость#Регионы#Пасха#Яйца#Осень#Екатеринбург
Подпишитесь
Разбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры
Сегодня, 03:00
В городе НМУ: ЕДДС Нижнего Тагила приняла заявку на запах выбросов со второго раза
Вчера, 14:21
Итоги недели: сероводород, пожары в Верхней Салде и мертвая рыба
Вчера, 09:55
На улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМ
Вчера, 14:28
Магнитные бури снова вернутся в Нижний Тагил в конце апреля
Вчера, 12:56
В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий
Вчера, 08:54
"