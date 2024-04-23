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Published Сегодня, 15:52

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Updated Сегодня, 15:54

Житель Екатеринбурга шел на работу и нашел мефедрон

Житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела о мефедроне по пути на работу

23 апреля 2024, 15:52
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга шел на работу и нашел мефедрон

Подозрительного екатеринбуржца остановили и досмотрели сотрудники полиции. Он уверял, что спешит на работу, однако правоохранители все же решили обыскать его и обнаружили наркотики.

Подозрительного гражданина 1992 года рождения полицейские увидели во время обхода жилого сектора. Мужчина вел себя странно, было принято решение проверить его документы. Оказалось, что при себе у него были наркотики, сообщает УМВД Свердловской области.

Задержанный не хотел ехать с полицейскими и уверял, что опаздывает на работу. Однако его все же доставили в участок, где изъяли сверток с мефедроном. После этого мужчина сочинил новую историю о том, что нашел наркотик на улице и решил оставить себе.

Полицейские в его рассказ не поверили и возбудили уголовное дело.

Ранее другой наркоман пытался спрятать сверток с наркотиками в трусы.

 

В Екатеринбурге полиция задержала любителя мефедрона
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Задержание#Наркотики#Наркоман#18+#Екатеринбург
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