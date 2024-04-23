Житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела о мефедроне по пути на работу

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Подозрительного гражданина 1992 года рождения полицейские увидели во время обхода жилого сектора. Мужчина вел себя странно, было принято решение проверить его документы. Оказалось, что при себе у него были наркотики, сообщает УМВД Свердловской области.
Задержанный не хотел ехать с полицейскими и уверял, что опаздывает на работу. Однако его все же доставили в участок, где изъяли сверток с мефедроном. После этого мужчина сочинил новую историю о том, что нашел наркотик на улице и решил оставить себе.
Полицейские в его рассказ не поверили и возбудили уголовное дело.
Ранее другой наркоман пытался спрятать сверток с наркотиками в трусы.