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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

1,3 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей

1,3 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей

24 апреля 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
1354 человека в Свердловской области пострадали от нападений клещей в 2024 году.

Свердловские специалисты исследовали более 300 клещей. Так, были выявлены возбудители клещевого энцефалита, а также возбудители гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также эксперты нашли возбудитель клещевого боррелиоза. Известно, что один из пострадавших от укусов сейчас находится в больнице с подозрением на энцефалит, а у двоих человек подозревается на боррелиоз. Они также находятся в стационаре.

Напомним, в 2024 году в клиниках и больницах Свердловской области появится 200 тысяч доз вакцины, которой будут прививать пациентов от клещевого энцефалита.

46 укусов клеща зарегистрировано в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Здоровье#Специалисты#Клещи#Укусы#Клещевой энцефалит#Пострадавшие#Исследование#Вакцина#Екатеринбург
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