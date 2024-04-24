1,3 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Свердловские специалисты исследовали более 300 клещей. Так, были выявлены возбудители клещевого энцефалита, а также возбудители гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Также эксперты нашли возбудитель клещевого боррелиоза. Известно, что один из пострадавших от укусов сейчас находится в больнице с подозрением на энцефалит, а у двоих человек подозревается на боррелиоз. Они также находятся в стационаре.
Напомним, в 2024 году в клиниках и больницах Свердловской области появится 200 тысяч доз вакцины, которой будут прививать пациентов от клещевого энцефалита.