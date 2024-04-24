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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

11-летняя девочка скончалась в больнице в Екатеринбурге

11-летняя девочка скончалась в больнице в Екатеринбурге

24 апреля 2024, 08:32
Фото: 1MI
11-летняя пациентка умерла в Свердловской областной детской клинической больнице.

Произошло это месяц назад, сообщает Ура.ру. Источник утверждает, что девочка попала в больницу №9, а оттуда ее госпитализировали в областную больницу.

У ребенка были симптомы инфекции, высокая температура, боли в животе. В медучреждении она пролежала два дня и 20 марта скончалась.

Причина наступления смерти не установлена. Проводится исследование. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка и собака погибли под колесами пьяного водителя под Асбестом.

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