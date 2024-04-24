11-летняя девочка скончалась в больнице в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Произошло это месяц назад, сообщает Ура.ру. Источник утверждает, что девочка попала в больницу №9, а оттуда ее госпитализировали в областную больницу.
У ребенка были симптомы инфекции, высокая температура, боли в животе. В медучреждении она пролежала два дня и 20 марта скончалась.
Причина наступления смерти не установлена. Проводится исследование. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка и собака погибли под колесами пьяного водителя под Асбестом.