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Юнармейцы Нижнего Тагила участвуют во всероссийской акции «Верни Герою имя»

20 памятников приведут в порядок к 9 мая в Нижнем Тагиле

24 апреля 2024, 12:10
Фото: 1MI

Юнармейцы Нижнего Тагила участвуют во всероссийской акции «Верни Герою имя»

Юнармейцы Нижнего Тагила будут участвовать в акции «Верни Герою имя». Она проводится по всей России в память о героях, погибших в годы войны.

С марта ученики городских школ приводят в порядок памятники после зимы. До 9 мая планируется подготовить 20 монументов. Работу проведут 446 юнармейцев, сообщили в администрации.

По словам главы штаба местной «Юнармии» Виктора Цымбала, уже все 32 юнармейских отрада присоединились к акции. Кроме того, школьники проводят активную исследовательскую работу, чтобы были заполнены паспорта памятников. Для этих целей используются архивы Минобороны РФ, данные тагильских музеев. Также они будут общаться с ветеранами и фиксировать их воспоминания.

Все карточки будут опубликованы в цифровом доме «Юнармии». В мае по результатам акции назовут три лучших школьных отряда, которые получат грамоты.

Ранее сообщалось, что сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство.

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