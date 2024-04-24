20 памятников приведут в порядок к 9 мая в Нижнем Тагиле

По словам главы штаба местной «Юнармии» Виктора Цымбала, уже все 32 юнармейских отрада присоединились к акции. Кроме того, школьники проводят активную исследовательскую работу, чтобы были заполнены паспорта памятников. Для этих целей используются архивы Минобороны РФ, данные тагильских музеев. Также они будут общаться с ветеранами и фиксировать их воспоминания.