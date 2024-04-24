20 памятников приведут в порядок к 9 мая в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
С марта ученики городских школ приводят в порядок памятники после зимы. До 9 мая планируется подготовить 20 монументов. Работу проведут 446 юнармейцев, сообщили в администрации.
По словам главы штаба местной «Юнармии» Виктора Цымбала, уже все 32 юнармейских отрада присоединились к акции. Кроме того, школьники проводят активную исследовательскую работу, чтобы были заполнены паспорта памятников. Для этих целей используются архивы Минобороны РФ, данные тагильских музеев. Также они будут общаться с ветеранами и фиксировать их воспоминания.
Все карточки будут опубликованы в цифровом доме «Юнармии». В мае по результатам акции назовут три лучших школьных отряда, которые получат грамоты.
Ранее сообщалось, что сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство.