636 мигрантов-нелегалов выдворили за пределы РФ свердловские силовики в 2024 году

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Рейды по выявлению и постановке на учет трудовых мигрантов, которые нелегально пребывают на территории России, проходят регулярно, сообщает УМВД Свердловской области.
Так, только за прошлую неделю по домам отправилось большое количество граждан республик Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, всего 184 человека. Перед отправкой иностранцев-нелегалов штрафуют.
Ранее трудовых мигрантов ловили в Березовском.