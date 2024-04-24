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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

С начала 2024 года из Свердловской области выслали 636 нелегальных мигрантов

636 мигрантов-нелегалов выдворили за пределы РФ свердловские силовики в 2024 году

24 апреля 2024, 07:55
Фото: УМВД Свердловской области

С начала 2024 года из Свердловской области выслали 636 нелегальных мигрантов

С начала 2024 года домой из Свердловской области отправились более 600 нелегальных мигрантов. Все они были пойманы в ходе облав, которые проводят правоохранители.

Рейды по выявлению и постановке на учет трудовых мигрантов, которые нелегально пребывают на территории России, проходят регулярно, сообщает УМВД Свердловской области.

Так, только за прошлую неделю по домам отправилось большое количество граждан республик Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, всего 184 человека. Перед отправкой иностранцев-нелегалов штрафуют.

Ранее трудовых мигрантов ловили в Березовском.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Полиция#Депортация#Нелегалы#Трудовые мигранты#Екатеринбург
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