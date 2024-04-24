99 тысяч заплатил житель Первоуральска за возможность ездить на Infiniti

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Изначально пристав обратил взыскание на деньги, находящиеся на счетах в банке должника, а также вынес запрет на регистрационные действия с его машиной. Новые средства на его карты не поступали.
Мужчина не спешил погашать задолженность и не приходил на прием к приставу, сообщили в свердловском ФССП. В итоге приставы нашли его авто и наложили на него арест. После этого мужчина погасил весь долг.
Ранее сообщалось, что 260 тысяч человек не могут улететь за границу из Свердловской области. Дело в том, что у них не погашены долги.