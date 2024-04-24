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99 тысяч рублей штрафа заплатил житель Первоуральска после ареста его машины

99 тысяч заплатил житель Первоуральска за возможность ездить на Infiniti

24 апреля 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney

99 тысяч рублей штрафа заплатил житель Первоуральска после ареста его машины

У жителя Первоуральска арестовали авто, и лишь после этого он оплатил 30 штрафов за быструю езду. Обладатель машины Infiniti заплатил 99 тысяч — это штрафы и налоги.

Изначально пристав обратил взыскание на деньги, находящиеся на счетах в банке должника, а также вынес запрет на регистрационные действия с его машиной. Новые средства на его карты не поступали.

Мужчина не спешил погашать задолженность и не приходил на прием к приставу, сообщили в свердловском ФССП. В итоге приставы нашли его авто и наложили на него арест. После этого мужчина погасил весь долг.

Ранее сообщалось, что 260 тысяч человек не могут улететь за границу из Свердловской области. Дело в том, что у них не погашены долги.

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#Дарья Сорокина#Общество#Первоуральск#Банк#Налоги#Долг#Арест#Штрафы#Infiniti#Пристав#Екатеринбург
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