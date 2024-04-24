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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:51

Более 2,8 тысячи аккаунтов электросамокатчиков в Екатеринбурге заблокированы

Более 2,8 тысячи аккаунтов электросамокатчиков в Екатеринбурге заблокированы

24 апреля 2024, 04:49
Фото: 1MI
Около трех тысяч аккаунтов самокатчиков в Екатеринбурге оказались заблокированы.

Как оказалось, причиной блокировки стали нарушения правил пользования самокатами: езда вдвоем на одном транспорте или передача аккаунта детям, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании, которая сдает в аренду самокаты.

В сервисе также сообщили, что количество блокировок незначительное и большинство екатеринбуржцев, которые пользуются самокатами, соблюдают установленные правила.

Напомним, в Екатеринбурге владельцы самокатов отказались от снижения скорости езды до 10 километров в час. Сейчас максимальная скорость для самокатов — 25 километров в час.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нарушение#Блокировка#Правила#Нарушители#Нарушение правил#Екатеринбург#Инцидент#Самокаты#Аккаунты#Электросамокаты
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