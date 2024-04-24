Более 2,8 тысячи аккаунтов электросамокатчиков в Екатеринбурге заблокированы

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Как оказалось, причиной блокировки стали нарушения правил пользования самокатами: езда вдвоем на одном транспорте или передача аккаунта детям, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании, которая сдает в аренду самокаты.
В сервисе также сообщили, что количество блокировок незначительное и большинство екатеринбуржцев, которые пользуются самокатами, соблюдают установленные правила.
Напомним, в Екатеринбурге владельцы самокатов отказались от снижения скорости езды до 10 километров в час. Сейчас максимальная скорость для самокатов — 25 километров в час.